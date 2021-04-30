Самолет ВВС США провел разведку у границ России

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V совершил длительный полет вблизи дальневосточных российских границ около Камчатки. Об этом сообщает Интерфакс.

По сведениям западных авиационных ресурсов, американский самолет радиоэлектронной разведки поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске. Его маршрут включал в себя юго-восточное побережье Камчатки.

Также он был замечен вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинск расположена база российских атомных подводных лодок.