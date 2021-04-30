Оксфордский Институт исследования вакцин Эдварда Дженнера, тот самый, где разработали вакцину против ковида Oxford/AstraZeneca, опубликовал исследование на основе изучения эффективности новой вакцины, которой прививали детей в Буркина Фасо, около 450 человека на протяжении года.

Пока всеобщее внимание сконцентрировано на борьбе с одной тяжелой болезнью, коронавирусом, ученые, похоже, достигли настоящего успеха в борьбе с другой бедой, уже, казалось, привычной - с малярией.

Попытки найти действенное средство от малярии идут долгие годы. Одна из вакцин, которую четыре года Всемирная организация здравоохранения тестировала в Кении, Гане и Малави, Mosquirix производства компании GlaxoSmithKline, оказалась эффективной в 39% случаев. Оксфордская вакцина оказалась действенной в 77% случаев, и это настоящий прорыв. На следующем этапе испытаний будет задействовано уже 4 800 детей возрастом до пяти лет.

Ежегодно в среднем от малярии погибает около 435 тысяч человек, и это преимущественно совсем маленькие дети из глухих уголков Африки, где обычно распространена эта болезнь, но также в Азии и Латинской Америке. Если бы она угрожала более благополучным районам мира, возможно, и внимание к этой проблеме было бы выше, как и осознание ее масштабов.

Чтобы понять, насколько убийственна малярия, достаточно напомнить, что она собирает свой урожай жертв каждый год на протяжении истории человечества: болезни минимум пятьдесят тысяч лет. От малярии умерли Александр Македонский, Чингисхан, Христофор Колумб и лорд Байрон. И еще совсем недавно, в начале этого века, от малярии умирало до трех миллионов человек при численности болевших, которая доходила до 500 миллионов в год.

В тропиках это основная причина смерти по болезни, хотя, конечно, по сравнению еще с прошлым веком, малярию уже научились относительно успешно лечить. Теперь появилась надежда, что новые профилактические средства резко сократят число жертв. В Оксфорде уже заявили, что готовы выпускать до 200 миллионов доз вакцины в год.