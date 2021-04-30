Японский врач раскрыл способ избежать старения в молодом возрасте

Профессор японского медицинского университета Сева раскрыл способ избежать старения в молодом возрасте. Его цитирует издание Nihon Keizai.

Врач Хироси Хираидзуми заявил, что ощущение старения говорит об отсутствии необходимой физической нагрузки. Так, он посоветовал приводить мышцы и тело в тонус с помощью регулярной растяжки. «Мышцы становятся гибкими, в них улучшается кровообращение, активизируется метаболизм мышц и органов, что помогает предотвратить старение», — объяснил специалист.

Кроме того, медик подчеркнул важность занятия спортом в связи с удаленной работой. Некоторые упражнения, по его словам, можно выполнить на лестнице: например, для разминки шеи и плечевого сустава будут полезны наклоны к перилам с ровной спиной.