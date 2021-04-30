Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 14:33

На Западе много и с возмущением говорят о том, что Коммунистическая партия и руководство Китая стремятся создать в КНР «цифровой концентрационный лагерь», взять каждого жителя страны под контроль и безраздельно манипулировать его поведением. Но для чего понадобились все эти меры и почему сами китайцы в большинстве их поддерживают? За фасадом грандиозных экономических успехов Китая и бурным развитием страны мало кто замечал являющиеся следствием «китайского чуда» негативные социальные явления. Связаны они с тем, что в ходе индустриализации страны огромное количество крестьян были перемещены в города.

Тогдашняя нищая китайская деревня и низкий образовательный, а также культурный уровень её жителей – особый мир, косный и отсталый, который трудно себе представить. И когда крестьянин Ван попадал в город – он не только испытывал шок, но и начинал сопротивляться городскому образу жизни, подстраивать его под себя и привычные ему нормы поведения. Места компактного проживания переселенцев из деревень превращались в рассадник преступности, антисанитарии, бытового вандализма и прочего треша. Вспомните рабочие посёлки времен СССР, посмотрите на кварталы беженцев из Африки в нынешней благополучной Европе – и тогда картина происходившего в Китае станет более выпуклой и наглядной. С ростом доходов и социально-экономического благополучия картина постепенно начинала изменяться к лучшему – но крайне медленно. Социальная инерция была огромной. И возник серьезный дисбаланс: экономика и промышленность уже в XXI веке, а часть общества, по уровню культурного и ментального развития, – в 60-х-70-х годах прошлого века. Огромные массы людей нужно было поставить в определённые рамки, принудить их к соблюдению общепринятых норм поведения, правилам совместного проживания и использования городской и инфраструктуры. Причем сделать это без жёстких репрессий и насилия. К каждому из крестьян полицейского не приставишь, и потому власти Китая обратились к современным технологиям, чтобы заставить огромные массы жить цивилизованно и по-человечески. И с этой точки зрения «цифровая диктатура» была, согласитесь, вполне рациональным и оптимальным решением для воспитания законопослушного гражданина.