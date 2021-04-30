Сотрудники Балакенского РОП провели ряд успешных операций в отношении лиц, вовлеченных в незаконный оборот и куплю-продажу наркотических средств. Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в отдел поступила информация о человеке по имени Насреддин, который организовал продажу наркотических и психотропных средств.

В результате предпринятых мер был задержан житель города Балакен Насреддин Ибрагимов. Во время личного досмотра при нем были обнаружены спрятанные в скомканных кусках бумаги и предназначенные для продажи героин, психотропное средство - метамфетамин и высушенная марихуана.

В результате другой операции, осуществленной сотрудниками полиции, у ранее судимого Азера Абдуллаева были обнаружены героин и метамфетамин. Благодаря осуществленным мерам также был задержан житель села Гуллар Магомед Магомедов, который продал А.Абдуллаеву психотропное средство. При личном обыске у него тоже были обнаружены героин и метамфетамин.

Еще одна операция сотрудников полиции Балакенского района завершилась задержанием Руслана Халилова, подозреваемого в хранении наркотических средств и психотропных веществ. При личном обыске у него были обнаружены героин и метамфетамин.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР.