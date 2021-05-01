Ученые выявили взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму

Ученые из США провели исследования среди американцев и японцев и выявили взаимосвязь склонности к алкоголизму и группы крови. Об этом пишут «Известия».

Выяснилось, что большинство людей, страдающих алкоголизмом, имеют II группу крови. Эксперты рекомендовали ее обладателям пить красное вино в умеренных количествах — только в этом случае эффект, производимый на организм, будет положительным. Напиток способствует растворению холестериновых бляшек и улучшению работы ЖКТ.

В то же время самыми устойчивыми к чрезмерному употреблению спиртных напитков оказались носители I группы крови.

Пытаясь установить причины злоупотребления спиртным, ученые предположили, что на взаимосвязь группы крови и склонности к алкоголизму могут оказывать влияние особенности работы надпочечников, провоцирующих недостаток глюкозы в крови. Стресс также может провоцировать алкоголизм.