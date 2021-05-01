В Баку подросток впал в кому после падения ему на голову каменной плиты

В Баку каменная плита с жилого здания упала на голову 14-летнему подростку. Как сообщает АПА, инцидент произошел на улице Рафика Искендерова в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы.

Каменная плита, сорвавшаяся со стены пятиэтажного жилого здания, упала на находящегося во дворе Шабанова Али Махир оглу, 2007 года рождения, проживающего в этом же доме.

Шабанов, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, впал в кому.

Как сообщили в Республиканской нейрохирургической больнице, состояние подростка крайне тяжелое.