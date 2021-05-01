Жители Финляндии массово умирают из-за неизвестного наркотика

Жители финских городов Турку и Хельсинки начали массово умирать из-за неизвестного наркотического вещества. Об этом сообщает издание Yle.

Полиция на юго-западе Финляндии сообщила о пяти случаях смерти от наркотиков среди молодых людей в Турку в течение апреля. Издание Yle сообщает о десяти погибших. По информации финской газеты Turun Sanomat, токсичные препараты убили около 50 человек в Хельсинки.

Фонд A-klinikkasäätiö предупредил о продающихся на черном рынке наркотиках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии.