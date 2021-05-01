В Шуше, освобожденной азербайджанской армией после 28 лет оккупации, ведутся широкомасштабные реставрационно-восстановительные работы. Как сообщает haqqin.az, на самом деле восстановительные работы начались еще в конце прошлого года, за короткое время было восстановлено электроснабжение города, построена новая подстанция, убраны остатки разрушенных врагом в годы оккупации зданий, снесены некоторые непригодные строения.

Реставрационные работы охватывают и историко-культурные объекты Шуши и продолжаются быстрыми темпами. Как известно, в годы оккупации враг пытался стереть следы азербайджанцев в Шуше, был разрушен ряд историко-культурных памятников, в том числе мечети. Несколько лет назад армяне руками иранских архитекторов изменили стиль знаменитой мечети Гевхарага и отреставрировали ее под названием «персидская мечеть».

Сейчас же правительство Азербайджана по указанию президента Ильхама Алиева восстанавливает разрушенные памятники Шуши, в том числе начались ремонтные работы и в пострадавшей во время войны албанской церкви Газанчы. Представляем фотографии восстановительных работ в Шуше.