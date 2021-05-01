Успешная операция турецких спецслужб: задержан сподвижник бывшего лидера ИГИЛ

Турецкая полиция задержала боевика террористической группировки «Исламское государство», который являлся одной из ключевых фигур в окружении ее главаря Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного два года назад. Об этом сообщает газета Yeni Safak в воскресенье.

Операция была проведена совместными усилиями турецкой полиции и сотрудников национальной разведывательной организации Турции в стамбульском районе Аташехир. Боевик, за которым долгое время велось наблюдение, был задержан сразу после выхода из дома. Полиция провела обыск в квартире, где проживал задержанный, и изъяла мобильные телефоны, цифровые материалы и фотографии, на которых боевик изображен с поднятым мечом.

Террорист, который проник в Турцию с поддельными документами три года назад и все это время числился в красном бюллетене Интерпола, отвечал за военную инфраструктуру группировки и был замешан во многих терактах в Сирии начиная с 2014 года, а также занимался обучением боевиков.

О ликвидации бывшего главаря ИГИЛ аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии объявил в октябре 2019 года американский президент Дональд Трамп. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади.