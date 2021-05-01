Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 17:32

Мутация коронавируса B.1.617, впервые выявленная в Индии, обнаружена уже как минимум в 20 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В самой стране количество летальных исходов превысило отметку в 215 тысяч человек. В то же время многие полагают, что в реальности это число еще больше. О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии из больниц и крематориев по всей стране. Скорбящие родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими, крематории не справляются, и люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.

Журналисты, которые не доверяют государственной статистике, лично ведут подсчеты умерших у крематориев. По их выкладкам получается, что реальное число жертв коронавируса в некоторых городах в 10 раз превышает официальные данные. Однако власти пока не решаются поделиться реальной статистикой о числе летальных исходов. Как говорится в заявлении ВОЗ, ситуация в Индии служит «сокрушительным напоминанием» о том, на что способен коронавирус. Добавлю – и ещё и напоминанием о том, что бывает, когда власти игнорируют проблемы борьбы с пандемией. До недавнего времени ситуация выглядела вполне себе благополучно. Ещё в феврале ежедневная статистика умерших в Индии составляла несколько сотен, заболевших - около 12 тысяч. Многие надеялись, что страна избежала наихудшего сценария развития пандемии, а власти и вовсе решили, что опасность миновала и даже начали продавать за рубеж запасы вакцины. А потому ни для подготовки противоэпидемических мероприятий, ни для мобилизации системы здравоохранения не было сделано ничего. Точнее так вообще НИЧЕГО. Разве что увеличилось эфирное время для всевозможных шарлатанов, уверявших с экранов, что аюрведа и навоз священных коров, а также употребление их мочи – прекрасная профилактика против любого коронавируса.

Будем справедливы. В начале пандемии в Индии были введены одни из самых жестких карантинных мер. Полиция палками разгоняла по домам появившихся на улице прохожих. Но традиционное пренебрежение индийцами правилами санитарии, помноженное на вопиющую невежественность масс и безответственность правительства, неизбежно должны были выстрелить. Коронавирус ударил по Индии наотмашь и во всю свою мощь – и страна оказалась к этому совершенно не готовой. Коллапс подкрался незаметно. И начался буквально через пару недель после того, как в конце марта в стране прошел Кумбха Мела, крупнейший индуистский праздник, связанный с обрядом массового паломничества к святыням и омовения в реке. Индуисты верят, что омовение на Кумбха Мела очистит их от грехов и избавит от круговорота жизни и смерти, а потому свыше 150 миллионов их собралось в одном городе – Харидваре. Нет, власти предупреждали о необходимости соблюдения санитарных норм – но сделано это было исключительно для проформы. Что там какой-то коронавирус, когда происходит угодное местным богам торжество и пир истинно индийского духа.

Похмелье от этого пира оказалось смертельным. Уже с 17 апреля ежедневная статистика взлетела до более 200 тысяч заболевших, а в последнюю неделю каждый день превышает 350 тысяч. Вдумайтесь, каждые три дня заболевает по миллиону человек – даже сильная и хорошо организованная система здравоохранения этого не выдержит, что уж говорить о рахитичной индийской, которая даже не всю страну покрывает, более того – ориентирована в основном на тех, кто может за это заплатить. «Covid-19 может быть смертельным даже в условиях хорошо работающей системы здравоохранения, но, когда больницы не справляются, умирают даже те, кого можно было спасти», - говорят международные эксперты о текущей ситуации в Индии. И это предельно точная характеристика. «Даже если Индия за одну ночь сможет остановить распространение инфекции, количество смертей продолжит расти по экспоненте, потому что очень многие уже инфицированы. Нет никаких признаков того, что темпы заражаемости стабилизируются, а вот насколько высоко они взлетят, будет зависеть от эффективности локдаунов и масштабов вакцинации», - предупреждают специалисты А с вакцинацией – совсем плохо. Власти страны утверждают, что её получило уже 145 миллионов человек, но никто в ВОЗ в эти цифры не верит, учитывая индийскую специфику и уровень внутренней миграции. А мир, между тем, застыл в тревоге. Ведь все, что сейчас происходит в Индии, без сомнения затронет весь остальной мир, особенно учитывая, что индийцы представляют самую многочисленную диаспору в мире. Кроме того, высокие численность и плотность населения Индии создают прекрасный инкубатор для вируса, где он может экспериментировать со своими мутациями. А это означает, что глобальная пандемия может существенно затянуться и стать еще более беспощадной. Настолько, что от заражения не будут защищены даже те, кто прошел вакцинацию.