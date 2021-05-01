США и Иран договорились об обмене шпионами

Иран передаст США четырех американских граждан, обвиняемых в шпионаже, в рамках обмена задержанными между странами. О такой договоренности сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen.

«Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки», — сообщил ливанский телеканал со ссылкой на иранские источники.

По данным al-Mayadeen, задержанные в США иранцы помогали обойти наложенное на Иран эмбарго.