Азербайджан завоевал три медали на чемпионате Европы в Сочи Первые награды, большие успехи
Сегодня в Сочи завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.
Сборная Азербайджана завоевала три медали – серебро и две бронзы. Вчера, как мы уже сообщали, наша юниорская команда по тамблингу в составе Гусейна Асадуллаева, Билала Гурбанова, Адиля Гаджизаде и Тофика Алиева выиграла бронзу. А сегодня наш юниорский дуэт синхронистов Гусейн Аббасов – Магсуд Махсудов завоевал серебряную медаль, уступив только спортсменам из Беларуси. Наряду с этим, Михаил Малкин, становившийся в 2018 году чемпионом Европы во взрослых соревнованиях по тамблингу, на этот раз завоевал бронзу, уступив двум россиянам.
Также стоит отметить выход в финал женских соревнований по прыжкам на батуте юной Сельджан Махсудовой, которая впервые выступала среди взрослых и заняла в итоге 6-е место. Это большой успех 18-летней спортсменки, учитывая дебют и то, что данный вид является олимпийским.
Возвращаясь к нашим призерам, необходимо добавить, что Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов, ранее завоевывавшие медали в детских возрастных категориях, впервые выступали среди юниоров.
Соперники в подавляющем большинстве были старше Гусейна и Магсуда, но тем не менее 14-летние ребята смогли завоевать серебряные медали. Это первая награда Азербайджана на юниорских чемпионатах Европы по прыжкам на батуте. Надо сказать, что и медаль в юниорском командном тамблинге тоже для нас первая.
Напомим, что данная дисциплина развивается в Азербайджане с 2014 года.