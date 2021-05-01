Сегодня в Сочи завершился чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.

Сборная Азербайджана завоевала три медали – серебро и две бронзы. Вчера, как мы уже сообщали, наша юниорская команда по тамблингу в составе Гусейна Асадуллаева, Билала Гурбанова, Адиля Гаджизаде и Тофика Алиева выиграла бронзу. А сегодня наш юниорский дуэт синхронистов Гусейн Аббасов – Магсуд Махсудов завоевал серебряную медаль, уступив только спортсменам из Беларуси. Наряду с этим, Михаил Малкин, становившийся в 2018 году чемпионом Европы во взрослых соревнованиях по тамблингу, на этот раз завоевал бронзу, уступив двум россиянам.

Также стоит отметить выход в финал женских соревнований по прыжкам на батуте юной Сельджан Махсудовой, которая впервые выступала среди взрослых и заняла в итоге 6-е место. Это большой успех 18-летней спортсменки, учитывая дебют и то, что данный вид является олимпийским.

Возвращаясь к нашим призерам, необходимо добавить, что Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов, ранее завоевывавшие медали в детских возрастных категориях, впервые выступали среди юниоров.