Минздрав России: До 10% переболевших коронавирусом нуждаются в госпитализации из-за осложнений

До 25% переболевших коронавирусной инфекцией сталкиваются с осложнениями, а до 10% — нуждаются в госпитализации. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«До 25% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения. А до 10% перенесших новую коронавирусную инфекцию требуется подчас и госпитализация», — сказал министр в телеэфире.

За последние сутки в 82 регионах России выявили 8 697 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Оперштаба РФ по борьбе с инфекцией, умерли еще 342 человека.