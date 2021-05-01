Халаф Халафов о демаркации границ с Россией

Официальный Баку надеется на активизацию летом обсуждений с Москвой по вопросу демаркации азербайджано-российской границы, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Процесс демаркации азербайджано-российской продолжается. В прошлом году в связи с пандемией, некоторые мероприятия пришлось отложить. Надеемся, что в этом году, в летние месяцы в этом направлении мы повысим активность», - сказал Халафов журналистам в воскресенье.

Последнее заседание совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии состоялось 27-29 ноябре 2019 года в Москве. Баку рассчитывает в течение ближайших 2-3 лет завершить процесс демаркации границы с РФ.