Зариф извинился за высказывания о Сулеймани и России

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф принес извинения за свои слова о генерале Касеме Сулеймани, которые стали известны общественности из-за утечки записи разговора Зарифа с иранским экономистом Саидом Лилязом, передает агентство Mehr.

Ранее в СМИ появились публикации с фрагментом записи состоявшегося в марте разговора Зарифа с Лилязом. В ходе этого диалога иранский министр, в частности, заявил, что большую роль во внешнеполитическом курсе Тегерана и переговорах с Москвой сыграл бывший командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани, погибший год назад в Ираке в результате авиаудара США.

"Я хочу подчеркнуть, что мои слова ни на толику не умаляют величия генерала Сулеймани и его незаменимую роль в восстановлении безопасности в Иране, регионе и мире. Надеюсь, народ Ирана, все почитатели генерала Сулеймани и особенно его близкие простят меня", - говорится в заявлении главы МИД, опубликованном в его Instagram.

Зариф ранее уже выразил сожаление в связи с утечкой в СМИ записи его разговора с иранским экономистом Саидом Лилязом и заявил, что публикацию записи превратили во внутренний конфликт.