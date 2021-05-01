Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая. Об этом в воскресенье сообщило саудовское министерство внутренних дел на своей странице в Twitter.

"С 01:00 по местному времени 17 мая 2021 года отменяются ограничения на поездки подданных, а также открываются водное, сухопутное и воздушное сообщения с другими странами", - отметило МВД.

Ведомство уточнило, что снятие ограничений на передвижение коснется нескольких категорий: тех, кто переболел вызываемым коронавирусом заболеванием более месяца назад, тех, кто получил вакцину, и подданных королевства младше 18 лет при наличии страхового медицинского полиса, который покроет их расходы на лечение от инфекции в другой стране. Иностранцам по прилете в Саудовскую Аравию придется пройти обязательный 14-дневный карантин.

В Саудовской Аравии за сутки была зафиксирована 1 тыс. новых случаев инфицирования. Таким образом, число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло в королевстве 401,5 тыс. Коронавирус унес в этой стране жизни более 6,9 тыс. человек.