Президент Киргизии заявил об угрозе территориальной целостности страны

"Территориальная целостность и безопасность нашего священного отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено. Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны", - заявил глава государства.

Территориальная целостность Киргизии во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой, сообщил в воскресенье киргизский лидер Садыр Жапаров в своем обращении к народу, распространенном его пресс-службой, передает РИА Новости.

По его словам, власть страны с пониманием отнеслась и к молодым людям, "которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм".

"Однако было невозможно им предоставить оружие, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность. Мы не повторили чужих ошибок. В то же время нельзя забывать, что некоторые провокаторы опаснее внешних сил. Было важно поддерживать порядок, чтобы не мешать усилиям наших силовых органов. Со своей стороны, мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома. Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми", - отметил президент.

Как подчеркнул Жапаров, обе стороны должны не допускать повторного противостояния, в результате которого может пострадать намного больше людей.

"В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах", - сказал он.

В завершение своей речи киргизский лидер поблагодарил силовиков, врачей, спасателей и волонтеров за их самоотверженный труд и выразил соболезнования семьям погибших. "Я поручил расследовать произошедшие события", - отметил он.