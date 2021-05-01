Сегодня заключительный день на шахматном онлайн-турнире по быстрым шахматам из серии Champions Chess Tour, организованной чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Во второй партии, в которой Шахрияр играл белыми, соперники сыграли в быструю ничью.

Шахрияр Мамедъяров проводит второй матч за 3-е место, где ему противостоит американский армянин Левон Аронян. Вчера соперники сыграли вничью. Сегодня сыграна уже одна партия. Шахрияр играла черными фигурами и одержал победу.

Напомним, в полуфинале Мамедъяров проиграл в «Армагеддоне» американцу Хикару Накамуре. А в четвертьфинале прошел иранца Алирезу Фирузджу, дважды обыграв его – 3:1 и 2,5:0,5.

Теймур Раджабов в 1/4 финала не смог пройти Магнуса Карлсена – 2:2, 1,5:2,5.

В основном финале встречаются Магнус Карлсен и Хикару Накамура. Вчера Карлсен выиграл со счетом 3:1. А сегодня пока ведет Накамура – 1:0.

Раунды плей-офф состоят из двух матчей в быстрые шахматы с контролем 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход. Каждый матч может состоять максимум из четырех партий. Чтобы одержать итоговую победу, нужно выиграть один матч и не проиграть в другом. Если же оба матча завершаются вничью, либо соперники обмениваются победами, то играются две партии с контролем 5+3. Если ничейный счет все еще сохраняется, то победитель определится в «Армагеддоне», где у белых будет 5 минут на партию без добавления, а у черных 4 минуты. Ничья означает победу черных.

Напомним, New In Chess Classic – пятый турнир в серии Champions Chess Tour. Теймур Раджабов в начале января выиграл второй турнир, одержав в финале блестящую победу над Ароняном. Тем самым Раджабов обеспечил себе участие в финальном этапе, который пройдет в сентябре.

На New In Chess Classic, как и на предыдущих турнирах, изначально выступали 16 шахматистов. На предварительной стадии они играли друг с другом в один круг. По итогам 15 туров восьмерка лучших получила право выступить в плей-офф.

Призовой фонд нынешнего соревнования – 100 тысяч долларов.