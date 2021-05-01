Однажды в Баку: сели, выпили, слово за слово… и ножом в сердце haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по делу 26-летнего вынужденного переселенца из Физули Кямрана Алиева, обвиняемого в преднамеренном убийстве.
Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 27 июля прошлого года в Сабунчинском районе, тогда во дворе частного дома было найдено тело 56-летнего Хусни Алиева. В ходе расследования выяснилось, что его убил Кямран Алиев. На Алиева было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) УК Азербайджана и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
Следствие установило, что Кямран Алиев, Хусни Алиев и Рашад Гаджиев распивали спиртные напитки во дворе дома, где все они снимали жилье. Перепившись, распустили языки и Хусни оскорбил покойную мать Кямрана. Последний не снес обиды и ударил собутыльника ножом прямо в сердце.
«Вместе с семьей своей тети снимаю жилье в том самом доме. В день, когда все произошло, Хусни киши попросил меня закупить на вечер водку. Я согласился, и к концу дня мы устроили застолье. С нами сидел и наш сосед Рашад. Когда водка закончилась Хусни предложил сбегать за еще одной бутылкой. Мы с Рашадом отправились в магазин, где мы взяли водку в долг, потому что деньги кончились», - рассказал в суде обвиняемый.
После возвращения соседей из магазина застолье продолжилось. Но позже, слово за слово, разгорелась ссора с взаимными оскорблениями.
«Когда я пристыдил Хусни киши за непотребную ругань, он заявил, что его племянник известный бандитский авторитет Джейхун Забратский, и если надо будет, он позовет родственника и сюда приедут три машины его друзей, которые тут же разберутся с обидчиком. А затем он грязно обругал мою покойную мать. Как я мог такое стерпеть? Предложил Хусни выйти со мной на улицу и там ударил его ножом», - признался обвиняемый.
Совершив убийство, Кямран Алиев сбежал и переночевал у своего знакомого. Однако уже на следующий день он был задержан сотрудниками полиции при попытке уехать на такси в Физулинский район.
В качестве потерпевшей показания дала жена убитого Хусни Алиева – Халида. Женщина сказала, что в связи с тяжелым материальным положением в их семье постоянно происходили скандалы. После последнего такого конфликта ее муж Хусни заявил, что уходит от нее и, собрав свои вещи, покинул их квартиру в поселке Бакиханова. Однако без своей семьи он прожил всего пять дней…
Выяснилось, что это был не первый случай, когда Хусни Алиев оставлял семью и уходил жить квартирантом. Он был алкоголиком, и его пристрастие к спиртному являлось причиной всех неурядиц в семье.
«О том, куда он отправляется, Хусни не сказал ни мне, ни двум нашим детям. Что он убит мне сообщили наши родственники. Насколько я знаю, мой муж не имел врагов и ни с кем не конфликтовал», - сказала потерпевшая.
Процесс по делу продолжается.