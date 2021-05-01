Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 27 июля прошлого года в Сабунчинском районе, тогда во дворе частного дома было найдено тело 56-летнего Хусни Алиева. В ходе расследования выяснилось, что его убил Кямран Алиев. На Алиева было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) УК Азербайджана и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие установило, что Кямран Алиев, Хусни Алиев и Рашад Гаджиев распивали спиртные напитки во дворе дома, где все они снимали жилье. Перепившись, распустили языки и Хусни оскорбил покойную мать Кямрана. Последний не снес обиды и ударил собутыльника ножом прямо в сердце.

«Вместе с семьей своей тети снимаю жилье в том самом доме. В день, когда все произошло, Хусни киши попросил меня закупить на вечер водку. Я согласился, и к концу дня мы устроили застолье. С нами сидел и наш сосед Рашад. Когда водка закончилась Хусни предложил сбегать за еще одной бутылкой. Мы с Рашадом отправились в магазин, где мы взяли водку в долг, потому что деньги кончились», - рассказал в суде обвиняемый.

После возвращения соседей из магазина застолье продолжилось. Но позже, слово за слово, разгорелась ссора с взаимными оскорблениями.

«Когда я пристыдил Хусни киши за непотребную ругань, он заявил, что его племянник известный бандитский авторитет Джейхун Забратский, и если надо будет, он позовет родственника и сюда приедут три машины его друзей, которые тут же разберутся с обидчиком. А затем он грязно обругал мою покойную мать. Как я мог такое стерпеть? Предложил Хусни выйти со мной на улицу и там ударил его ножом», - признался обвиняемый.

Совершив убийство, Кямран Алиев сбежал и переночевал у своего знакомого. Однако уже на следующий день он был задержан сотрудниками полиции при попытке уехать на такси в Физулинский район.