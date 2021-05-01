Последний бой маршала и президента Идриса портрет с траурной лентой
В конце апреля официальный представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа в эфире государственного телевидения Чада объявил о гибели президента страны Идриса Деби Итно — он скончался от ранений, полученных в боях с повстанцами в Канеме вскоре после триумфального для него переизбрания на новый — шестой — срок с 79,32% голосов. Авторы haqqin.az подробно расписали его историю, однако в тени остался важный аспект – еще один внешнеполитический провал Франции. К тому же, дальнейшее развития внутриполитических событий вызывает гораздо больший интерес, чем само убийство президента.
68-летний президент и маршал мог бы отсидеться в резиденции. Мятежники, пришедшие из Ливии, к тому времени уже были фактически разгромлены. Но это была его страна и его народ, во главе которого он находился с 1990 года. А потому Идрис Деби лично руководил военной операцией с передовой – где его и нашли пули.
В день выборов, 11 апреля, с территории Ливии в Чад несколькими колоннами вторглась военно-политическая группировка «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT), захватившая несколько населённых пунктов и продвинувшаяся на 400 км к югу от ливийской границы. Правительственные силы встретили их 17 апреля в 300 км от Нджамены, к 19 апреля уничтожив 300 и пленив 150 повстанцев, после чего FACT объявил о «стратегическом отступлении».
Для Чада вторжение традиционно базирующихся на ливийской территории повстанцев — совсем не новость. В 2018 г. повстанческий «Совет военного командования за спасение республики» был остановлен французскими ВВС, в феврале 2019 г. вторгшаяся из Ливии коалиция «Союз сил за сопротивление» продвинулась на 400 км, но также была остановлена авиаударами французских ВВС. В этот раз со своей стороны Франция оказывала Чаду лишь разведывательную поддержку.
По профессии армейский офицер, Деби пришел к власти в 1990-м году путем вооруженного восстания. Он был давним союзником Франции в борьбе с джихадистами в африканском регионе Сахель.
Он стал известен как президент-воин - явление редкое. Деби был полной противоположностью тем, кого называют «паркетными генералами»: имел диплом летчика и был вовлечен во все местные войны: от Дарфура до Ливии, Мали, Нигерии и Центральноафриканской республики. Его войска были закалены в боях, как мало кто в мире.
На посту главы государства он пережил несколько попыток военных переворотов и силовых захватов власти вооруженной оппозицией (1991, 1992, 1993, 2004, 2006, 2008 годы). В 2006 году вооруженным группировкам удалось достичь окраин столицы Нджамены, а в феврале 2008 года занять большую часть города и взять в осаду президентский дворец. Отказавшийся покидать здание Деби продолжал руководить обороной позиций правительственных сил. При поддержке французского десанта президентским силам удалось переломить ход сражения и вытеснить мятежников из Нджамены.
В 2013 году Чад принял активное участие в военной операции против исламистских группировок в Мали, в 2014 году вошел в коалицию африканских государств, борющихся с террористической исламистской группировкой «Боко харам» (вместе с Бенином, Камеруном, Нигером, Нигерией). За успехи в разгроме весной 2020 года структур «Боко харам» в августе того же парламент Чада присвоил Деби звание маршала.
У него было звание почетного доктора наук Университета имени короля Фейсала (Саудовская Аравия, 2010) и Университета Абомей-Калави (Бенин, 2011). Был командором Большого креста международного ордена Академической пальмы, присуждаемого Афро-мальгашским советом по высшему образованию (2010). В 2010 году международная благотворительная организация представителей делового мира «Ротари интернешнл» наградила Деби медалью Пола Харриса, а также присудила премию за искоренение полиомиелита.
Владел французским, английским, арабским языками.
Сразу после трагического инцидента армия Чада создала переходный военный совет во главе с сыном погибшего – Махаматом Какой. В скором времени совет должен обнародовать «хартию переходного периода», который продлится полтора года. На это время военные решили распустить «Национальную ассамблею» (парламент) и правительство.
Совет уже приступил к управлению страной. В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с шести вечера до пяти утра. Кроме того, военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения.
Пока непонятно, сможет ли это бедное и хрупкое государство, в котором идет гражданская война, обеспечить гладкую передачу власти. Кроме того, в течение многих лет Деби был незаменимым союзником стран Запада в войне против исламистских боевиков в таких странах, как Мали, Нигер и других. Его смерть привела к появлению вакуума, и кем он будет заполнен – пока непонятно.
И, в заключение, пять фактов о Чаде, стране, которой руководил покойный:
- Название страны происходит от одноименного озера - второго по величине в Африке. С 1960-х площадь озера сократилась на 90%, его бассейн охватывает части Нигерии, Нигера, Чада и Камеруна. Озеро является источником пресной воды для 20-30 млн человек.
- Сахара занимает примерно треть территории страны. Большая часть северных регионов — это пустыня, там живет всего около 1% населения. На юге расположены обширные леса и саванны.
- Граждане Чада живут, в среднем, 48 лет. Это один из самых худших показателей в мире. В стране говорят на 133 языках.
- В 2003 году в Чаде начали добывать нефть. Тогда было закончено строительство нефтепровода стоимостью 4 млрд долларов, который связал месторождения с нефтяными терминалами на берегу Атлантического океана.
- Большинство населения Чада живет за счет сельского хозяйства. На юге страны выращивают хлопок, который экспортируется в Европу и США.