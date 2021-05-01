В конце апреля официальный представитель армии Чада полковник Азема Бермандоа в эфире государственного телевидения Чада объявил о гибели президента страны Идриса Деби Итно — он скончался от ранений, полученных в боях с повстанцами в Канеме вскоре после триумфального для него переизбрания на новый — шестой — срок с 79,32% голосов. Авторы haqqin.az подробно расписали его историю, однако в тени остался важный аспект – еще один внешнеполитический провал Франции. К тому же, дальнейшее развития внутриполитических событий вызывает гораздо больший интерес, чем само убийство президента.

68-летний президент и маршал мог бы отсидеться в резиденции. Мятежники, пришедшие из Ливии, к тому времени уже были фактически разгромлены. Но это была его страна и его народ, во главе которого он находился с 1990 года. А потому Идрис Деби лично руководил военной операцией с передовой – где его и нашли пули.

В день выборов, 11 апреля, с территории Ливии в Чад несколькими колоннами вторглась военно-политическая группировка «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT), захватившая несколько населённых пунктов и продвинувшаяся на 400 км к югу от ливийской границы. Правительственные силы встретили их 17 апреля в 300 км от Нджамены, к 19 апреля уничтожив 300 и пленив 150 повстанцев, после чего FACT объявил о «стратегическом отступлении».

Для Чада вторжение традиционно базирующихся на ливийской территории повстанцев — совсем не новость. В 2018 г. повстанческий «Совет военного командования за спасение республики» был остановлен французскими ВВС, в феврале 2019 г. вторгшаяся из Ливии коалиция «Союз сил за сопротивление» продвинулась на 400 км, но также была остановлена авиаударами французских ВВС. В этот раз со своей стороны Франция оказывала Чаду лишь разведывательную поддержку.

По профессии армейский офицер, Деби пришел к власти в 1990-м году путем вооруженного восстания. Он был давним союзником Франции в борьбе с джихадистами в африканском регионе Сахель.

Он стал известен как президент-воин - явление редкое. Деби был полной противоположностью тем, кого называют «паркетными генералами»: имел диплом летчика и был вовлечен во все местные войны: от Дарфура до Ливии, Мали, Нигерии и Центральноафриканской республики. Его войска были закалены в боях, как мало кто в мире.

На посту главы государства он пережил несколько попыток военных переворотов и силовых захватов власти вооруженной оппозицией (1991, 1992, 1993, 2004, 2006, 2008 годы). В 2006 году вооруженным группировкам удалось достичь окраин столицы Нджамены, а в феврале 2008 года занять большую часть города и взять в осаду президентский дворец. Отказавшийся покидать здание Деби продолжал руководить обороной позиций правительственных сил. При поддержке французского десанта президентским силам удалось переломить ход сражения и вытеснить мятежников из Нджамены.