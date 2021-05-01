Саудовская Аравия ввела запрет на ввоз овощей и фруктов с территории Ливана в рамках борьбы с наркотрафиком. По словам официальных представителей Эр-Рияда, Бейрут не предпринял никаких мер по пресечению контрабанды запрещенных веществ.

Саудовские таможенники в Джидде проверяли в конце минувшего месяца партию фруктов из Ливана. И чем дольше проверяли – тем больше впечатлялись. И было от чего – почти все фрукты оказались с «начинкой», общий объем которой составил более пяти миллионов таблеток каптагона, на производстве которого давно специализируется ливанская Хезболла.

Представитель Главного управления по контролю над наркотиками Королевства (ГНК) капитан Мохаммед аль-Нуджаиди заявил, что в связи с инцидентом уже задержано пять человек: один «иностранец» и четверо граждан Саудовской Аравии. Которые на допросах молчать не стали.

Полученной от них информацией Эр-Рияд в срочном порядке поделился с американцами, а те – с греками. И уже спецслужбы Афин в тот же день изъяли более четырех тонн каннабиса, который был спрятан в партии промышленных машин, следовавшей из Ливана в Словакию. Стоимость «закладки» оценивается примерно в 33 миллиона евро.

Саудовская Аравия – один из активных внешних игроков в Ливане, более того – Бейрут в Королевстве рассматривается как поле битвы с иранским влиянием в регионе, а потому в отношении властей этой страны саудиты действуют осторожно. Но, как написал в своем твиттере глава МВД Королевства принц Абдулазиз бин Сауд, «Безопасность королевства — это красная линия».

А потому временный запрет на ввоз овощей и фруктов из Ливана был введен незамедлительно. Спустя сутки к этому решению присоединился и Кувейт, у которого в отношении «двойного дна» ливанского импорта также периодически возникают проблемы.

Ущерб Ливана от этих мер составит примерно 24 миллиона долларов. Для кого-то сумма может показаться незначительной, но для Бейрута, задыхающегося в петле финансовых проблем и дефицита валюты – своя стремительно катится вниз – потеря весьма заметная.