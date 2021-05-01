«Больной человек Ближнего Востока» продолжает умирать наш комментарий
Саудовская Аравия ввела запрет на ввоз овощей и фруктов с территории Ливана в рамках борьбы с наркотрафиком. По словам официальных представителей Эр-Рияда, Бейрут не предпринял никаких мер по пресечению контрабанды запрещенных веществ.
Саудовские таможенники в Джидде проверяли в конце минувшего месяца партию фруктов из Ливана. И чем дольше проверяли – тем больше впечатлялись. И было от чего – почти все фрукты оказались с «начинкой», общий объем которой составил более пяти миллионов таблеток каптагона, на производстве которого давно специализируется ливанская Хезболла.
Представитель Главного управления по контролю над наркотиками Королевства (ГНК) капитан Мохаммед аль-Нуджаиди заявил, что в связи с инцидентом уже задержано пять человек: один «иностранец» и четверо граждан Саудовской Аравии. Которые на допросах молчать не стали.
Полученной от них информацией Эр-Рияд в срочном порядке поделился с американцами, а те – с греками. И уже спецслужбы Афин в тот же день изъяли более четырех тонн каннабиса, который был спрятан в партии промышленных машин, следовавшей из Ливана в Словакию. Стоимость «закладки» оценивается примерно в 33 миллиона евро.
Саудовская Аравия – один из активных внешних игроков в Ливане, более того – Бейрут в Королевстве рассматривается как поле битвы с иранским влиянием в регионе, а потому в отношении властей этой страны саудиты действуют осторожно. Но, как написал в своем твиттере глава МВД Королевства принц Абдулазиз бин Сауд, «Безопасность королевства — это красная линия».
А потому временный запрет на ввоз овощей и фруктов из Ливана был введен незамедлительно. Спустя сутки к этому решению присоединился и Кувейт, у которого в отношении «двойного дна» ливанского импорта также периодически возникают проблемы.
Ущерб Ливана от этих мер составит примерно 24 миллиона долларов. Для кого-то сумма может показаться незначительной, но для Бейрута, задыхающегося в петле финансовых проблем и дефицита валюты – своя стремительно катится вниз – потеря весьма заметная.
Власти страны это прекрасно осознают. Министерство иностранных дел охарактеризовало инцидент как «наносящий ущерб ливанской экономике, ливанским фермерам и репутации Ливана». А местное МВД пообещало в кратчайшие сроки всё «исправить», заверив, что усилит проверки и досмотр грузов, покидающих страну.
Вот только не верится в это совершенно. Обещания подобного рода звучат регулярно, а поток «синтетики» из Ливана с каждым годом только нарастает. Поскольку за наркотрафиком, как пишут мировые СМИ, стоит не какой-то там криминальный клан или преступная группировка, а сама Хезболла.
А курирует этот, с позволения сказать, «бизнес» Абдалла Сафиеддин - двоюродный брат Хасана Насраллы. Именно в его руках вся сеть и распространения, включающая в себя даже Аргентину, Парагвай, а также Бразилию – и механизм отмывания незаконных денег через туристические объекты, недвижимость и строительный бизнес.
Всё, разумеется, в самых благих целях – ради «борьбы с сионизмом», американским гегемонизмом и их региональными союзниками. Вот только чем дальше эта борьба – тем хуже от неё Ливану. И дело даже не в экономических потерях, не в тех 24 миллионах долларов, которые Бейрут потеряет от запрета на экспорт фруктов и овощей.
Ливан накрывает волна наркомании. Американский университет Бейрута (АУБ) констатирует существенный рост потребления наркотических веществ в стране. А где рост спроса – там и рост цен. Что, в свою очередь, ведёт к росту преступности. Местные наблюдатели отмечают, что особую популярность в стране получили кражи и грабежи, что вполне понятно – лишь бы получить на дозу «синтетики». А в качестве дешевой альтернативы ей в стране распространилось самогоноварение и курение продуктов из каннабиса.
Движению Хезболла до того, что её коммерческая деятельность убивает Ливан, особого дела нет. Официальные власти ничего с этим поделать не могут. И как остановить смертельный круговорот, бьющий по экономике страны и её гражданам – не знает никто. «Больной человек Ближнего Востока», которым давно стал Ливан, продолжает умирать. От рук тех, кто громче всего кричит о том, что стремится к его благополучию.