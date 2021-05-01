Мамед Эфендиев, отдел экономики 23:05

Госструктуры Азербайджана, в том числе и Центробанк во всех отчетах и прогнозах говорят о нефти, роль которой для монетарной политики и экономики страны в целом трудно переоценить. Говорят то с тревогой, то с надеждой – в зависимости от динамики цен на глобальной рынке. Как же обстоят дела сегодня? Как с удовлетворением отмечает главный банк страны, сохранение тенденции роста цен на нефть на мировом рынке позитивно влияет на платежный баланс и поддерживает баланс на валютном рынке. Под влиянием таких ожиданий, как соглашение ОПЕК + и восстановление мировой экономики, средняя цена на нефть превысила 60 долларов за баррель с начала 2021 года и 67 долларов за баррель - с начала марта.

Казалось бы, эти показатели должны радовать Минэнерго, SOCAR. Но рост цен на нефть поддерживает баланс на валютном рынке и положительно сказывается на платежном балансе. К тому же и ведущие аналитические центры в последнее время повышают прогнозы потребления нефти и цен на текущий год. Все это создает уверенность в проводимой регулятором монетарной политике, регулировании учетной ставки и параметров процентного коридора. А уверенность сегодня Центробанку нужна. Ведь продолжающийся рост мировых цен на продовольствие оказывает стимулирующее влияние на внутреннюю инфляцию. Мировые цены на продукты питания выросли на 6,9% в январе-феврале и на 16,7% за последние 12 месяцев. Наибольший годовой прирост зафиксирован в росте цен на масло (51%) и мучные изделия (26,5%). Чтобы уменьшить влияние роста цен на пшеницу на внутреннюю инфляцию, импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба были освобождены от налога на добавленную стоимость еще на один год. Не допускать высоких темпов роста инфляции – одна из главных задач Центробанка. Но как это сделать, когда кругом сильно растут цены, и на все? Растут социальные и прочие расходы. Конечно, у банка имеются соответствующие инструменты для этого, но всему есть предел. Лет шесть назад мы уже были свидетелями, когда ни эти инструменты, ни миллиардные стратегические валютные резервы не смогли остановить разбушевавшуюся тогда инфляцию. Расхлебывать все пришлось два года.

Но сегодня у Центробанка имеются и другие возможности. Ситуация на финансовых рынках стран-торговых партнеров Азербайджана стабильная. Во многих из этих государств смягчение денежно-кредитной политики уже приостановлено. И банк справедливо считает, что восстановление экономического роста в мировой экономике, в том числе в странах-партнерах, положительно повлияет на динамику спроса в Азербайджане. И в основном за счет ненефтяного экспорта и инвестиционных потоков. Да, ожидания восстановления экономического роста уже оправдываются и в ненефтяном секторе экономики, который играет важную роль в построении развитой и устойчивой экономики. Пандемия нанесла по нему сильный удар, но главный банк страны заявляет, что за первые два месяца с начала года рецессия в экономике, в том числе и в ненефтяном секторе, можно сказать, остановилась.