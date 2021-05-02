«Получились очень интересные матчи, - говорит Мамедъяров. - Черные почти всегда выигрывали. И вчера, и сегодня. Сегодня я сделал одну ничью белыми. Для меня это очень нелегко играть белыми на ничью. Но если хочешь выиграть матч, то иногда надо. Спасибо Левону за борьбу. Он, конечно же, хотел выиграть. Левон – один из лучших шахматистов мира. Мы сыграли хороший матч.

На этом турнире я выиграл в рапид 19 партий. Я думаю, что это рекорд этого турнира за всю его историю. И для меня это тоже фантастический результат. В квалификации я одержал 7 побед, а в плей-офф – 12.

Хотя я был чемпионом мира по рапиду в 2013-м. Это говорит о том, что я неплохо играю в быстрые шахматы (улыбается).

Это был хороший турнир. Надеюсь, что и на следующем соревновании мы увидим интересную игру. Я думаю, что все получили удовольствие от этого соревнования.

В быстрых шахматах мой любимый контроль времени – это 15 минут. Не 25, а именно 15. На втором месте классические шахматы. А вот с блицом в последние три-четыре года у меня плохо. Когда-то, примерно шесть-семь лет тому назад, я занимал 2-е место в рейтинге по блицу после Карлсена. А сейчас я не вхожу даже в десятку. Сейчас я не такой быстрый. Наверное, это потому, что я мало играю в блиц, мало играю в онлайн-шахматы и больше делаю упор на классику. Но если я буду приглашен на турнир по блицу, то я поработаю над этим (улыбается)».