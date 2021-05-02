Натик Гусейнзаде, отдел информации 00:28

Сегодня в Азербайджане фермерам созданы условия, о которых раньше можно было только мечтать. Haqqin.az неоднократно касался темы субсидирования различных отраслей сельского хозяйства со стороны государства. Фермерам остается только профессионально относиться к делу и зарабатывать, реализуя выращенную продукцию.

Впрочем, в сельском хозяйстве далеко не все зависит от человеческого фактора. Нередко планы фермеров нарушают погодные условия. Случаются и стихийные бедствия. Но и тут государство сделало все, чтобы аграрии с наименьшими потерями преодолели вызовы природы. В 2019 году указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был учрежден Фонд аграрного страхования, который начал свою активную деятельность в прошлом году. Вы спросите: неужели в предыдущие годы у фермеров не было возможности застраховаться на случай форс-мажорных обстоятельств? Формально такая опция существовала, но из-за бюрократических проволочек это было и неудобно, и невыгодно. Принятый в 2002 году закон «О стимулировании страхования сельского хозяйства» фактически не действовал. Ежегодно из госбюджета выделялись средства для покрытия страховых случаев, но они практически не использовались. Чтобы застраховать свою землю, фермер обращался в страховую компанию, однако затем ему приходилось иметь дело с госорганами. Нужно было несколько раз приезжать в Баку, тратиться на дорогу, проживание, оформление документов. В итоге фермер тратил практически столько же, сколько мог получить. Ситуация была настолько критической, что, несмотря на выделенные за последние несколько лет 1,3 миллиарда манатов на субсидирование фермерам, механизма защиты от природных бедствий не было. К примеру, в Билясуваре из-за пожара было уничтожено 118 гектаров урожая зерна. Шесть фермеров, которые вели посевные работы на этом участке, понесли урон в размере 110 тысяч манатов. Примерные подсчеты показали, что страховка в данном случае стоила бы фермерам 720 манатов. Причем не только от пожара, но и от других рисков. То есть заплатив всего лишь 720 манатов, можно было избежать потери более 100 тысяч.

Только после вмешательства президента страны ситуация изменилась. К радости фермеров, в декабре 2016 года глава государства утвердил «дорожные карты», в которых одним из приоритетных вопросов было создание в стране механизма аграрного страхования. В 2017 году была создана Рабочая группа, которая стала изучать международный опыт на примере таких стран, как Турция, США, Израиль, Австрия, Канада, Испания и других. В 2018 году в Милли Меджлис был представлен законопроект «Об аграрном страховании», включивший в себя все новшества. 27 июня 2019 года закон был принят. В том же году президент Азербайджана издал указ о создании Фонда аграрного страхования. В 2020 году Фонд начал полноценную деятельность. Какими были ожидания от новой модели аграрного страхования? Конечно же, в первую очередь она должна была сыграть неоценимую роль в развитии сельского хозяйства и улучшении уровня жизни сельского жителя. А это, в свою очередь, предполагает еще большее развитие ненефтяного сектора, обеспечение продовольственной безопасности, сокращение уровня миграции и урбанизации, увеличение инвестиций в аграрный сектор, расширение страхового рынка, открытие новых рабочих мест и т.д. В результате уже после первых трех месяцев работы Фонда аграрного страхования стали заметны очевидные сдвиги. Сформировалась удобная для фермеров система страхования, покрывающая даже катастрофические риски, начался сбор точных статистических данных, создан институт экспертов. Достаточно сказать, что за три месяца за страховые услуги в области сельского хозяйства было собрано больше средств, чем за последние несколько лет. Впервые в области страхования создана модель сотрудничества между государством и частным сектором, впервые в Азербайджане осуществлен переход от коммерческого страхования к некоммерческому, создана информационная служба страхования и т.д. Фонд заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с известной швейцарской компанией, одним из лидеров мирового рынка страхования - SWISS RE, что позволит системе работать еще более эффективно. Помимо этого, привлечение крупного мирового игрока станет серьезной поддержкой для азербайджанского рынка страхования.

При таких условиях фермер сам потянется к страховщикам, чтобы избежать колоссальных убытков. Еще один случай из прошлого. В Газахе град уничтожил 3 гектара урожая картофеля общей стоимостью 35 тысяч манатов. На этот раз страховка стоила бы 540 манатов. А, к примеру, в Аранской зоне застраховать такую же посевную площадь можно за 180 манатов. То есть тарифы колеблются в зависимости от региона. Град уничтожил и фруктовый урожай в Шеки-Загатальской зоне. За каких-то 20 минут был нанесен ущерб в размере 2-2,5 миллионов манатов, так как на следующий день фрукты должны были быть собраны и отправлены на экспорт.