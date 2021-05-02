Мужчина продал сына и отправился путешествовать

Китаец по фамилии Се продал своего двухлетнего сына и отправился в путешествие. Об этом сообщает South China Morning Star.

Мужчина, который получил опеку над ребенком после развода, постоянно ссорился со своей новой женой и решил избавиться от сына, чтобы облегчить себе жизнь. Он продал его бездетной паре за 158 тысяч юаней (24400 долларов США) и отправился с супругой в поездку по стране.

Родственники Се обратились в полицию после того, как заметили пропажу ребенка. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника в китайской провинции Чжэцзян.