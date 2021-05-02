Икрам Нур, автор haqqin.az 02:59

Иран пытается разобраться с последствиями утечки частных высказываний Мохаммада Джавада Зарифа. Власти республики, как сообщается, наложили запрет на поездки для 15 людей, которые могут быть причастны к скандалу. Кроме того, группа депутатов иранского парламента пытается инициировать расследование в отношении президента Хасана Рухани. У этого скандала уже есть персональное имя – «зарифгейт». «Публикация интервью главы МИД показала, что в Иране больше нет секретных заявлений или поступков. Все, что вы сказали, будет обнародовано. Поэтому, если ты не готов, чтобы твои высказывания были опубликованы, не надо ничего говорить», - считает отставной бригадный генерал КСИР и замминистра обороны Ирана при президенте Рафсанджани Хосейн Алайи.

«После этого скандала Зариф потерял свою квалификацию. Цена, которую он должен заплатить, – это отставка», - утверждает Манучехр Моттаки, с 2005 по 2010 год занимавший пост министра иностранных дел Ирана. Возможно, что утечка высказываний Джавада Зарифа и не спровоцировала бы столь масштабный скандал, если бы не успешные операции израильской разведки – убийство Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года, недавнюю диверсию на иранском атомном объекте в Натанзе, убийство члена то ли Хезболлы, то ли «Аль-Каиды» в Тегеране в августе, а также многочисленные атаки ВВС еврейского государства по иранским и проиранским силам в Сирии и Ираке на протяжении последних трех лет. Цепь этих событий приводит аналитиков иранских спецслужб и иностранных наблюдателей к единственно возможному в такой ситуации выводу – Иран стал «стеклянным домом, в котором нет секретов для других». А самая важная информация стратегического значения «течёт» к противникам Тегерана с интенсивностью воды из ведра, пробитого сразу в нескольких местах. И главная причина этого – безответственность нынешних властей – от самого верха до рядовых клерков.

«Обычно в мире существует правило, согласно которому каждые 10-20 лет вся система безопасности «очищается» и запускается своего рода «санитарная обработка безопасности». Мы давно этого не делали – прошло уже лет 30, а эта санкция безопасности так и не была введена», - считает Мохсен Резаи, секретарь Совета по целесообразности и один из самых влиятельных политиков Ирана. Которому на днях пришлось признать печальный и достаточно позорный факт – в 2018 году израильтянам всё же удалось вывести часть документов по ядерной программе Ирана. Пусть и не в тех объёмах, о которых говорил позже Беньямин Нетаньяху – но менее драматичным провал иранских спецслужб от этого не становится.

Иными словами, утечка того, что в достаточно закрытом, в некотором роде – интимном режиме говорил Джавад Зариф – это не только его личная вина – это системная проблема Ирана. Первый «козел отпущения на алтаре Исламской республики» в скандале найден: Хесамоддин Ашена, директор Центра стратегических исследований, давний помощник президента Ирана Хасана Рухани и один из самых влиятельных членов его ближайшего окружения, подал в отставку. Причем, очевидно, что в утечках секретной информации Ашена был замешан давно, причем, его «подельником» был никто иной как Рухолла Зам, редактор антиправительственного издания Amadnews, казненный в декабре прошлого года. Но разве дело в нем? И разве он единственный виновник сложившейся системной проблемы? И разве его отставка поможет эту проблему решить?