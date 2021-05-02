Стабильность для Ирана оказалась важнее безопасности скандальное дело Зарифа продолжается
Иран пытается разобраться с последствиями утечки частных высказываний Мохаммада Джавада Зарифа. Власти республики, как сообщается, наложили запрет на поездки для 15 людей, которые могут быть причастны к скандалу. Кроме того, группа депутатов иранского парламента пытается инициировать расследование в отношении президента Хасана Рухани.
У этого скандала уже есть персональное имя – «зарифгейт». «Публикация интервью главы МИД показала, что в Иране больше нет секретных заявлений или поступков. Все, что вы сказали, будет обнародовано. Поэтому, если ты не готов, чтобы твои высказывания были опубликованы, не надо ничего говорить», - считает отставной бригадный генерал КСИР и замминистра обороны Ирана при президенте Рафсанджани Хосейн Алайи.
«После этого скандала Зариф потерял свою квалификацию. Цена, которую он должен заплатить, – это отставка», - утверждает Манучехр Моттаки, с 2005 по 2010 год занимавший пост министра иностранных дел Ирана.
Возможно, что утечка высказываний Джавада Зарифа и не спровоцировала бы столь масштабный скандал, если бы не успешные операции израильской разведки – убийство Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года, недавнюю диверсию на иранском атомном объекте в Натанзе, убийство члена то ли Хезболлы, то ли «Аль-Каиды» в Тегеране в августе, а также многочисленные атаки ВВС еврейского государства по иранским и проиранским силам в Сирии и Ираке на протяжении последних трех лет.
Цепь этих событий приводит аналитиков иранских спецслужб и иностранных наблюдателей к единственно возможному в такой ситуации выводу – Иран стал «стеклянным домом, в котором нет секретов для других». А самая важная информация стратегического значения «течёт» к противникам Тегерана с интенсивностью воды из ведра, пробитого сразу в нескольких местах. И главная причина этого – безответственность нынешних властей – от самого верха до рядовых клерков.
«Обычно в мире существует правило, согласно которому каждые 10-20 лет вся система безопасности «очищается» и запускается своего рода «санитарная обработка безопасности». Мы давно этого не делали – прошло уже лет 30, а эта санкция безопасности так и не была введена», - считает Мохсен Резаи, секретарь Совета по целесообразности и один из самых влиятельных политиков Ирана. Которому на днях пришлось признать печальный и достаточно позорный факт – в 2018 году израильтянам всё же удалось вывести часть документов по ядерной программе Ирана. Пусть и не в тех объёмах, о которых говорил позже Беньямин Нетаньяху – но менее драматичным провал иранских спецслужб от этого не становится.
Иными словами, утечка того, что в достаточно закрытом, в некотором роде – интимном режиме говорил Джавад Зариф – это не только его личная вина – это системная проблема Ирана. Первый «козел отпущения на алтаре Исламской республики» в скандале найден: Хесамоддин Ашена, директор Центра стратегических исследований, давний помощник президента Ирана Хасана Рухани и один из самых влиятельных членов его ближайшего окружения, подал в отставку.
Причем, очевидно, что в утечках секретной информации Ашена был замешан давно, причем, его «подельником» был никто иной как Рухолла Зам, редактор антиправительственного издания Amadnews, казненный в декабре прошлого года. Но разве дело в нем? И разве он единственный виновник сложившейся системной проблемы? И разве его отставка поможет эту проблему решить?
А главный герой сотрясающего Иран скандала, Джавад Зариф, продолжает совершать турне по Ближнему Востоку. Власти Ирана, как объявил официальный представитель правительства страны Али Рабии, «ждут, пока Зариф вернется в страну и даст необходимые разъяснения по этому поводу».
Согласитесь, реакция вялая. Но только потому, что в отставку «вляпавшегося» в зарифгейт главу иранской дипломатии не отправишь. Кабинет Рухани находится в той ситуации, когда отставка одного министра автоматически ведет к отставке всего кабинета. Поскольку согласно 136 статье конституции Ирана, если половина кабинета министров сменится после того, как его утвердил парламент, то Меджлис должен повторно переутвердить весь кабинет министров.
На сегодняшний момент из 19 министров во время второго срока Роухани сменилось 9. То есть для запуска этого механизма достаточно отставки еще одного министра. В этом случае это станет первым подобным случаем в истории Исламской Республики. А этого уже не допустит духовный лидер, поскольку позиция Али Хаменеи заключается в том, что Рухани должен спокойно доработать до конца своего срока.
Стабильное функционирование политической системы, поддержание баланса сдержек и противовесов – та «священная корова» режима в Тегеране, резать которую он не согласится ни при каких обстоятельствах, тем более – в преддверии президентских выборов.
Получается, что и Зариф может чувствовать себя спокойно, и обновления системы безопасности страны в ближайшее время ожидать не стоит. А значит и секретные материалы будут «течь», и Иран останется «стеклянным домом», в котором всё на виду.
Для иностранных аналитиков и разведчиков ситуация просто благодатная. Для Тегерана – не очень. Но иранские власти считают, что стабильность важнее безопасности – и никто в этом переубеждать не собирается. Да и не примут они чужих советов – ментальность не та.