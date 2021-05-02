Лев Аскеров, автор haqqin.az 04:12

Мы никогда с ним не чаёвничали. И никогда, по-свойски, мне не доводилось похлоповывать его по плечу. А хотелось. Страсть, как хотелось. Да вот сделать это было не просто. Он звезда футбола, а я…что? Всего лишь болельщик. Один из тысяч в буйствующем кратере, забитого до отказа, стадиона. И вовсе, то был не стадион, а всем своим нутром полыхнувший в небо, пробудившийся вдруг от спячки Везувий. И в том, разверзшемся вселенским громом, овале я словно преображался. Я был не сам по себе. Я был той самой ареной, из жерла которой, когда мяч оказывался у его бутс, к обомлевшему небу рвался оглушительный рёв восторга. И никто иной, а я, был тем самым единым голосом, громыхающего азартом многолюдного чрева спортивного ристалища. «Вперёд, Тофа!»… «Дави, Фатуллаев!»… «Порви сетку их ворот!»…

Тогда «Компрессор» прямо-таки расколошматил, обласканную властями и, купающуюся в самодовольстве, команду «Нефтяник». Расколошматил и стал чемпионом республики. Правда, сейчас разве только настоящий фанат футбола припомнит ту команду с забытым названием «Компрессор». А припомнив, наверняка ввернёт, что в ней играл лучший из нападающих Азербайджана Тофик Фатуллаев. Это он в их ворота вколотил двух «красавцев». И ещё каких! Будь тогда телевидение на уровне нынешних дней, то те, сделанные им несколько игровых эпизодов, стали бы украшением если не мировой, то точно национальной истории футбола. И их, в назидании теперешним командам, крутили бы теперь и крутили. Мол, вот вам! Смотрите, завидуйте, учитесь… Боже, ведь всё это было недавно и, всё-таки, - надо же! - давно. Всё проходит, но не всё забывается. И не всё пропадает. Даже погасшая в небесах далёкая звезда ещё тысячи лет доносит до нас свой первозданный свет. А мы - человеки. По сути, те же звёзды с благословлённой свыше светящейся аурой нашего бытия и отмеренным сроком жизни. И, как они, мы все разные. Не все одинаковые. Хотим мы того или нет, есть среди нас и избранные. Так сказать, особенные. Нет, не те, кого в столь необычный статут облекают земные власть имущие. У них на то свой резон. Я о тех, кто отмечены силами нездешними. Кого Господь, прежде чем запустить в житие наше, снизошёл прикосновением уст Своих. Таких немного. А ещё меньше тех, кого Всевышний поцеловал не один раз. Как его - Тофика. Во всяком случае, на моей памяти, он трижды поражал окружающих пронзительным блеском граней, заложенного в нём неоднозначного дара, о существовании которого Фатуллаев, вероятно, даже и сам не догадывался. Тем более, что они, те грани, никакого отношения к футболу не имели. Хотя также вызывали изумление и восторг, которые нисколько не походили, на раздиравший небо над стадионом, громоподобный ор ликования. Голос их был не громок, зато мощью своей он превосходил то, замешанное на эмоциях, многоголосие. В них звучало лишь одно слово – «Дерзай, парень!». Кстати, оно людьми было услышано и подхвачено со стороны. И не от кого-нибудь, а от самого Гейдара Алиевича. В бытность его Первым секретарём ЦК Компартии Азербайджана. Именно он, ещё в 70 –х годах, произнёс те слова… Впрочем, я увлёкся. Забежал вперёд. Это было потом. А начиналось с похожей на вспышку петельки в замысловато закрученной вязи его интереснейшей линии жизни.

…Молния с голубыми глазами Спортивная тематика никогда не была моим коньком. На то у нас, в редакции «Бакинского рабочего» были свои зубры. А тут, мой негласный ментор, блистательный газетчик Ефим Израилевич Меерович, с год, как возглавивший секретариат редакции, вдруг посылает меня в Госкомитет физкультуры и спорта. Я, прямо-таки, скуксился. Мол, с чего бы? Ведь это совсем не моё. - Если бы, - поняв меня, улыбнулся Меерович, - нам нужен был какой репортаж с каких-либо состязаний, мы бы, поверь, нашли бы кого послать. Нам же необходим очерк… Он сделал долгую паузу, а затем неожиданно и с плохо скрытой язвительностью, спросил: - Тебе приходилось слышать о футбольном арбитре Тофике Бахрамове? - Ещё бы! – сразу поняв, куда он клонит, вытаращился я. – Обладатель отлитого из золота судейского свистка, который ему подарила сама королева Великобритании Елизавета Вторая… Сразу после финального в первенстве мира матча Англия –ФРГ… Это он, будучи боковым судьёй, огорошил тогда весь, застывший у телевизоров мир… Это он, после убийственно-сильного удара англичанина по воротам немцев, властным жестом флажка объявил: Господа – гол!.. Германии следует начинать игру с центра поля. Он смог разглядеть, как мяч, ударившись о перекладину, опустился за линию ворот и оттуда выскочил снова в поле … - Потом, - перебив меня, подхватил Ефим Израилевич, - замедленная съёмка показала, что Бахрамов был прав… В общем, ты в теме. К завтрашнему дню редакция ждёт от тебя очерк о нём. Действуй! Он тебя ждёт в Госкомитете… Окрылённый столь интересным заданием – увидеть и поговорить с человеком, ставшим в один миг мировой легендой - я уже через четверть часа влетал в здание Госкомитета… Однако, речь не о материале. Его мне удалось сделать в ту же ночь. Я о той, врезавшейся мне в память, детали нашей встречи, которая имела самое прямое отношение к теперешнему моему повествованию. О ней никогда и нигде мной не упоминалось. Наверное, потому, что как-то не доводилось писать о Тофике Фатуллаеве. Хотя, хранящийся в моей голове блокнот, навсегда впечатал в себя то, что тогда произошло в коридоре министерства.

… С треском, ударившись об стену, распахивается дверь. На ковровую дорожку, согнутым в дугу, вываливается дородный мужик. В проёме, на пороге, с ещё не опущенной ногой, что, по всей видимости, дала ему пинка в зад, стоит… Бахрамов. «Вон, отсюда! – рычит он. - Такие, как ты, не делают, а обделывают наш спорт. Гадят!»… А бесцеремонно выпихнутый, поправляя сбитый в сторону галстук и, злобно огрызаясь, трусид к выходу. - Ты уж, молодой человек, извини меня, - с ещё клокочущей от гнева гортанью, выдыхает он и, бережно обхватив меня за плечи, усаживает в кресло. - Не мог сдержаться. Только-только выдворенный с партийной работы и назначенный спортивным боссом Сумгаита, - Бахрамов кивнул в сторону двери, – он, чуть ли не битый час, талдычил мне о том, как позорно никчёмен наш футбол и, как бездарны игроки. И всё с умным видом… Я терпеливо слушал его. Впрочем, он не давал мне и слова вставить. Пару раз я обрывал его. Говорил, что он несправедлив и мне неприятно такое слушать. А он, видишь ли, профессор в этом деле. Гнул и гнул своё. Пока не выкатил, взорвавший меня анекдот… У отца было три сына. Два умных, а третий футболист… Тут–то я и потерял контроль над собой… Одним махом осушив стакан воды, Бахрамов продолжил. - Если есть у нас в футболе недостатки, то все они происходят от таких, поставленных руководить спортом, клерков. Им кажется, что футболистам нужны только быстрые и сильные ноги. Им невдомёк, что ловкость этих ног, обманные финты, видение поля, хитроумные пасы, молниеносный расчёт и целеустремлённость – всё это от головы... А вот из-за таких горе-чинуш уходят из команд те, кто могли бы стать гордостью футбола. Уходят одарённые… Вот сегодня узнал, что покинул нас и «Синеглазая молния» - Тофик Фатуллаев. Так его назвал не я, а знаменитый на весь Советский Союз, Вадим Синявский. Он тогда вёл радиорепортаж о футбольном матче, что проходил в Москве, между «Нефтяником», за который теперь играл Фатуллаев, и «Спартаком». И именно он, Тофик, блестящим выходом к воротам спартаковцев, поставил победную точку в той встрече. То была сенсация! Мы взяли со счётом 2:1…

Бахрамов перевёл дух, а затем в сердцах, стукнул кулаком по столу и, с ненавистью посмотрев на дверь, добавил: - Ушёл из-за такого же, «профессора» от футбола… Защитил в политехническом институте диплом инженера и… Ушёл в народное хозяйство… … Вот это и была, всплывшая сейчас на память, та самая деталь, подсказанная лежащим в моей голове, старым блокнотом. Не зря Синявский несколько раз в эфир с восторгом произносил: «…И снова мяч у Синеглазой молнии!»… У него, у смуглого паренька, действительно глаза были необычайной голубизны. Они и сейчас такие. Нисколько не увяли. В атаке на успех Куда Фатуллаев ушёл я узнал лет пять спустя, когда по заказу Московской газеты «Труд», мне было поручено сделать репортаж из Бакинского радиозавода. Его коллектив во Всесоюзном социалистическом соревновании удостоился Переходящего Красного Знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Это было единственное в республике предприятие, удостоенное столь высокой награды. Директора Тельмана Рзаева я застал в довольно сумрачном настроении. - Не уж-то не рад,- не без удивления, любопытствую я - Ещё как рад. Да вот к бочке мёда, накатила ложка дёгтя… Вчера, под давлением ЦК партии я издал приказ об освобождении с занимаемой должности своего главного инженера – Тофика Гусейнкулиевича Фатуллаева. Видишь ли, в связи с переходом на другую работу. - Не тот, что в прошлом был известным футболистом? – вскидываюсь я. - Ну и что с того, что он был популярным футболистом?! - в запальчивости, так, будто не кто-то, а я причинил ему боль, вскричал Рзаев. - Что было, то было! А я теряю блестящего специалиста. Организатора от Бога, Меня самым настоящим образом ударили по рукам.

Немного успокоившись, Рзаев, опустив голос до шёпота, словно кто нас подслушивал, выплеснул всё то, что его выводило из себя. Оказывается, когда Фатуллаева рекомендовали ему, он, по началу, возражал. Дескать, какой из вчерашнего футболиста, может быть главный инженер такого, имеющего всесоюзное значение, завода? Доводы о том, что он со спортом завязал ещё несколько лет назад и блестяще проявил себя на каком-то, специализирующемся на электронике, предприятии, его не убеждали. По своим каналам навёл о нём справки. Оказалось, рекомендованный ему - интеллигент чуть ли не в пятом колене. Отец Гусейнкулу и мать Наргиля ханум - заслуженные педагоги. А прадед Фатулла был любимцем народа. Славнейшим логманом. Врачевателем и мудрым советником… И всё равно, при таких крепких родовых корнях, вкупе с блистательными характеристиками солиднейших производственников, Фатуллаев месяца три значился главным инженером с унизительной приставкой Врио. Что значило «Временно исполняющий». В общем, ни то, ни сё. А вскоре всё встало, как говорится, на свои места - на ноги. Мало кто знает, что наш радиозавод занимался выпуском изделий оборонного значения. Обывателю он был известен только тем, что выбрасывал на прилавки, пользующиеся большим спросом, транзисторы. А тут телефонограмма из военно-промышленного главка Министерства обороны страны: «Распознавательная плата, со встроенным во взрывной механизм фотоэлементом, предложенная инженером БРЗ Фатуллаевым Т.Г., принята к массовому производству…» - Ты не представляешь даже, какую остроумную вещицу придумал он! - невольно приподнявшись с места, выпалил Тельман Рзаев, - Изделие отныне никак не реагировало на пробегавших зверей и, слонявшийся где угодно домашний скот… Распознавало! Не фантастика ли?! Нам валом пошли заказы. Подскочила прибыль… А тут, - скривился он, - его у нас забирают. И спроси – куда?! - Куда? – заинтригованно, спрашиваю я. - В органы! Заместителем начальника по воспитательной работе республиканской службы исправительных учреждений.

Меня, признаться, тогда это тоже, прямо-таки, ошарашило. Потому, наверное, запомнилось. Запомнилось и вскоре вновь дало о себе знать. Я уже тогда представлял, выпускающую еженедельник «Союз», центральную газету «Известия». И мне необходимо было вместе с заведующим административным отделом ЦК Компартии Азербайджана Сабиром Мамедовичем Гусейновым, не помню по каким-то делам, выезжать в Ленкорано-Астаринский регион. Мы с ним, с незабвенным, давно были дружны. А потому, когда, опередив меня, к нему по-деловому прошла женщина с папкой, он, заметив в приоткрытой двери меня, махнул рукой, чтобы я тоже вошёл. Открыв, положенную ему на стол папку, он пробежал глазами машинописный текст лежащего в нём листа, и, написав под ним – Согласен! – размашисто расписался. - Ну, вот теперь заместитель начальника мест заключения Азербайджана Фатуллаев – полковник. Слышал о таком? – спросил он. - Слышал и не раз. Он же, если не ошибаюсь, инженер… - говорю я. - Ещё скажи и… футболист, - не без раздражения произносит он. - Как сейчас у Гейдара Алиевича ляпнул министр внутренних дел. Жаловался на него. Пришёл, дескать, не в свою епархию и начал настаивать на своих порядках. Упёрся на том, что среди заключённых, волевым порядком следует установить чёткую градацию. Отличать оступившихся от патентованных блатных – грабителей и убийц. «Я, - кипел министр,- вызвал его к себе и пытался образумить. Места заключения – не курорт. И то, что он настырно предлагает – прямой путь к развалу давно устоявшейся системы. Кроме того, необходимы громадные материальные средства…»

- Стоп! - поднял руку Гейдар Алиевич. - Он, как вы пытаетесь нас убедить, отнюдь не случайно выбранная нами кандидатура. Партия решила, в этой, установившейся со сталинских времён тюремной системе, которая вызывает в народе недовольство, навести, наконец, порядок. Из 33-х представленных нам кандидатур на это место, ЦК остановил свой выбор на нём. Так что он не случайный кадр. Это первое. Что касается второго. Оно ещё более важно. Воспитывать, а не озлоблять людей. Этого требует социалистическая законность. И третье. Он вносит самое важное в наше дело – Человечность. Если вас не устраивают затраты, которые, конечно же, понадобятся, то эту проблему мы решим. Не мешайте Фатуллаеву. Не подрезайте крыльев. Пусть дерзает…