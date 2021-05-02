В Азербайджане начинается применение вакцины Vaxzevria

Сегодня в Азербайджане стартовал очередной этап вакцинации. Процесс вакцинации в стране продолжается поэтапно в соответствии со «Стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы», сообщает Trend.

На текущем этапе люди в возрасте 60 лет и старше с сегодняшнего дня смогут использовать при вакцинации от COVID-19 также разработанную Оксфордским университетом вакцину Vaxzevria (компания-производитель AstraZeneca). Вакцина Vaxzevria будет применяться в Баку и шести регионах страны - Лянкяране, Шеки, Гяндже, Мингячевире, Абшероне и Сумгаите.