Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Киргизия и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», — заявил собеседник агентства.

По его словам, обстановка на границе стабильная, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

«Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства. Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР (Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизской республики) несут службу в усиленном режиме», — подчеркнули в ведомстве.

Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь.

Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.