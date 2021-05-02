"Существует много сценариев, и мы должны быть готовы к ним. Мы смотрим на это трезво", - приводит Интерфакс слова американского дипломата.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил телеканалу CBS, что не исключает возможности прихода к власти в Афганистане представителей движения "Талибан" после вывода из страны иностранных войск.

По словам Блинкена, США выполнили свою миссию в Афганистане за 20 лет после ввода туда своих войск. Цель заключалась в том, чтобы "наказать" тех, кто устроил теракты на территории Америки 11 сентября 2001 года, хотя об этом уже стали забывать, отметил Блинкен.

В то же время США продолжат оказывать афганским властям экономическую, гуманитарную и другую помощь и после вывода войск .

Всего на афганской территории сейчас остается около 2,5 тыс. американских солдат, а также еще несколько сотен военных, выполняющих спецоперации. Все они по указу президента покинут страну.

Администрация президента Джо Байдена обещала начать вывод военных из Афганистана до 1 мая и закончить его к 11 сентября.