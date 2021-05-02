В сообщении отмечается, что идет работа над предложениями польских компаний, которые заинтересованы в участии в этом процессе, и проверка возможных вариантов финансирования со стороны польских и международных организаций.

Польские компании и учреждения готовы поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий. Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Республики Польша.

"Польские компании могут предложить интересные решения, которые могут быть применены на освобожденных землях (например, в управлении отходами, строительстве, в развитии возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, сельском хозяйстве и т. д.). Кроме того, Польша имеет большой опыт реализации проектов, направленных на защиту архитектурного и культурного наследия. Так, Польская школа консервации известна во всем в мире, и польские специалисты, реставраторы и архитекторы участвуют в реставрационных работах, проводимых на всех континентах. Этот потенциал и опыт также могут быть полезны для восстановления культурного наследия на освобожденных землях", - сказали в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Польши также отметили реализацию программы экономических реформ и растущие позиции Азербайджана как международного транспортного узла между странами Центральной Азии и Европы.

"...Мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в различных сферах. Сотрудничество с Польшей может способствовать экономической трансформации Азербайджана. Из польского опыта можно извлечь много полезного, и мы готовы поделиться этим с нашими партнерами", - сказали в МИД Польши.