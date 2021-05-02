Трагедия в Бангладеш: десятки погибших

По меньшей мере 25 человек погибли в результате столкновения лодки и баржи с песком на реке в центральной части Бангладеш. Об этом в понедельник сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла на реке Падма недалеко от города Шибчар. «Мы спасли пять человек и обнаружили 25 тел», - прокомментировал случившееся начальник местной полиции Мираз Хоссейн.

По данным Reuters, число погибших достигло 26. Другой представитель полиции сообщил, что пожарные и местные жители продолжают спасательную операцию, поскольку несколько человек остаются пропавшими без вести.

Подобные аварии на воде часто случаются в Бангладеш, находящейся в дельте, где пересекаются десятки рек. Эксперты связывают большинство этих несчастных случаев с плохим обслуживанием лодок, невысокими стандартами безопасности и перегруженностью судов.