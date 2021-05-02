Киргизия сообщила о 35 погибших в конфликте с Таджикистаном

Число жителей Киргизии, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 183. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова, передает ТАСС.

"Всего пострадали 183 человека, 34 из них умерли", - сказала она.

Позднее киргизский Минздрав сообщил, что число погибших в конфликте возросло до 35. По данным замминистра, в республике продолжается сбор помощи для соотечественников, пострадавших во время столкновений.

Столкновения на киргизско-таджикской границе вылились в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. Причиной стало обострение спора о распределении водных ресурсов. 1 мая страны подписали протокол о прекращении огня, 2 мая начали отвод войск.