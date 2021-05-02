Талибы взорвали военную базу в Афганистане: погибли солдаты

Боевики движения "Талибан" напали на армейскую базу на западе Афганистана, погибли не менее 18 солдат, еще десять получили ранения, сообщили РИА Новости местные источники.

Согласно сообщению, талибы в ночь на понедельник проникли на военную базу в уезде Бала-Балук в провинции Фарах через специально прорытый тоннель.

Губернатор провинции Тадж Мохаммад Джахид подтвердил местным СМИ, что прорывшие тоннель боевики с устроили взрыв на базе. Он не назвал точное число погибших. Всего на базе находилось около 30 военнослужащих.