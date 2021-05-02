Эксперты назвали причины катастрофы с ковидом в Индии

Индия оказалась в сложной эпидемиологической ситуации из-за резкого роста заражений коронавирусом. Ежедневно в стране регистрируют сотни тысяч новых случаев COVID-19.

Катастрофа с коронавирусом в Индии может объясняться тем, что власти страны проигнорировали полученные ранее от ученых и экспертов данные об опасности возникновения более опасной мутации. О высоком риске расползания инфекции среди населения медики предупреждали индийских чиновников еще в начале марта, однако реакции от властей страны не последовало, пишет Reuters.

Кроме того, в стране миллионы людей пренебрегали средствами защиты — не использовали маски и свободно посещали различные религиозные фестивали и политические мероприятия, отмечает издание.