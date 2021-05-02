Ковид-больной пытался проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции задержали местного жителя, который пытался проникнуть на освобожденную территорию района, сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, 22 апреля около 06:00 житель Агдамского района Рашад Алиев был задержан при попытке незаконно попасть на освобожденные территории с территории села Тезекенд. В отношении него был составлен протокол по статье 535 (злостное неповиновение законному требованию работника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных проступках, районным судом он был приговорен к 15 суткам ареста. Было установлено, что Р.Алиев заражен вирусом COVID-19, и его отпустили домой на лечение.

Однако 2 мая около 05:00 Р.Алиев на автомобиле ВАЗ-21015 покинул дом и, миновав контрольный пост на территории села Тезекенд, не подчинившись законному требованию сотрудника полиции, сломав шлагбаум поста, попытался попасть на освобожденные территории. Сотрудники полиции предотвратили эту попытку, он был возвращен домой с соблюдением медицинских процедур.

За создание реальной угрозы распространения болезни в отношении Р.Алиева возбуждено уголовное дело по статье 139-1 УК Азербайджана.