В Иране опровергли сообщения об обмене заключенными с США

Сообщения в СМИ о достижении договоренности между США и Ираном об обмене заключенными не соответствуют действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил со ссылкой на иранские источники, что США и Иран якобы намерены обменяться задержанными гражданами. Телеканал также отмечал, что в рамках достигнутой между сторонами сделки США намерены "выплатить" 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов. Госдепартамент США также опроверг информацию в СМИ о достижении соглашения с Ираном об обмене задержанными.

"Сообщения об обмене заключенными с США не соответствуют действительности... Проблема заключенных была и остается гуманитарной проблемой, и они всегда были в повестке дня Ирана...", - цитирует РИА Новости представителя МИД Ирана.