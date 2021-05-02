Вооруженный инцидент в Ярдымлы

В Ярдымлинском районе зять выстрелил в своего шурина. Сотрудники Ярдымлинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в лянкяранской региональной группе пресс-службе МВД.

Было установлено, что в селе Телавар житель села Г.Гулиев на почве конфликта ранил выстрелом из ружья своего шурина Дж.Забитова.

Дж.Забитов госпитализирован, его состояние удовлетворительное.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, Г.Гулиев был задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и передан следствию. У него изъято охотничье ружье без соответствующих документов, использованное им при совершении преступления.

По данному факту проводится расследование.