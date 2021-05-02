Правящая фракция парламента Армении "Мой шаг" выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера для начала процедуры роспуска парламента и проведения внеочередных выборов, передает РИА Новости.

"Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае – если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна", - заявила глава фракции Лилит Макунц.

В то же время и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил, что фракция "Мой шаг" изберет нового премьер-министра Армении, если политические силы нарушат договоренности и выдвинут кандидатов на пост главы армянского кабмина.

"Как мы и договорились, сегодня мы не будем избирать нового премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных досрочных выборов. Есть какие-то разговоры о том, что политические силы на втором этапе избрания нового премьера нарушат договоренности (выдвинут кандидатов), однако у нас есть в этом случае запланированные шаги. В этом случае фракция "Мой шаг" просто изберет нового премьера", - цитирует ТАСС Пашиняна.