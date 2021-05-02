Для компании охрана окружающей среды - один из пяти стандартов их корпоративной ответственности. В рамках программы несколько недель назад солнечные панели были установлены на АЗС, расположенной на Тбилисском море. Число таких заправочных станций в Тбилиси достигло двух.

Мощность установленных на площади 200 кв. метров солнечных панелей на АЗС на Тбилисском море составляет 39,6 кВт, что позволяет производить 48 000 кВт/ч энергии в год. Это означает, что годовой выброс углекислого газа в атмосферу будет на 28,7 тонны меньше. Солнечные панели будут использоваться для удовлетворения потребностей АЗС и торговых центров Way Mart, энергоснабжения электромобилей.

К проектированию и установке солнечных батарей на АЗС были привлечены специалисты немецкой компании Sonnerschmied.

В настоящее время компания изучает возможность реализации более масштабных проектов в этом направлении. В планы SOCAR входит создание сети по автономным энергозакупкам, ускоренному энергоснабжению электромобилей.

SOCAR является первой компанией, которая дала старт таким масштабным проектам в нефтегазовом секторе Грузии.