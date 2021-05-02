В Гяндже задержан квартирный вор
Сотрудники Низаминского районного управления полиции города Гянджа на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан квартирный вор, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
Было установлено, что 10 октября 2020 года на территории города в одном из домов ранее судимым жителем Гянджи С.Гулиевым были похищены алкогольные напитки, серебряные изделия и предметы домашнего быта на 13 500 манатов.
Проводится расследование.