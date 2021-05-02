В Баку полиция изъяла из оборота крупную партию наркотиков

Жителей Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В ходе операции сотрудники Сураханского районного управления полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее судимых Сулеймана Исмаилова, Фирудина Кюльманова и Джалала Абдуллаева. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято около 2 кг героина, 240 г метамфетамина и 39 таблеток трамадола.

Также в результате операции, проведенной сотрудниками 42-го отдела Сабунчинского районного управления полиции, в поселке Нардаран был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее судимый Гусейн Мусаев. В ходе обыска при нем и в его автомобиле было обнаружено и изъято 1 кг 360 г героина.

По обоим фактам проводится расследование.