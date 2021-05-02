Хулуси Акар снова высказался в поддержку Азербайджана

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар посетил штаб-квартиру командования боевых ВВС в городе Эскишехир на северо-западе страны. Отсюда координируются воздушные операции турецкой армии в рамках контртеррористических операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım, проводимых вооруженными силами страны на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu.

Хулуси Акар сообщил, что в рамках операций Pençe-Şimşek и Pençe-Yıldırım на севере Ирака нейтрализованы еще 7 террористов, в том числе один из главарей террористической организации. Всего с начала операций 23 апреля нейтрализовано 53 террориста.

По словам министра, среди изъятого у ПКК оружия зенитная установка с дистанционным управлением «Дочка», современные радиостанции, минометы и другие средства. «К сожалению, некоторые страны, которые мы считали дружескими, передали ПКК ракеты. Поэтому каждая из них представляет для нас большую опасность, большой риск», - сказал турецкий министр.

Говоря о борьбе с террористической группировкой ПКК, Х.Акар отметил, что ПКК ни в коем случае «не может представлять наших курдских братьев», и что у Турции, ВС Турции нет никаких проблем с курдами, все курды являются гражданами Турецкой Республики: «ПКК ни в коем случае не может представлять наших курдских братьев. Среди членов организации есть армяне, европейцы, африканцы и, к сожалению, турки. Одним словом, ПКК – террористическая организация. Единственной целью Турции является борьба с террористами».

В то же время Турция продолжает поддержку дружеских и братских Азербайджана и Ливии, подчеркнул Акар.