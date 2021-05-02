Сын Вагита Алекперова вошел в совет директоров «Спартака»

Супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова и сын главы "ЛУКОЙЛа" и одного из акционеров клуба Вагита Алекперова, Юсуф Алекперов, пополнили состав совета директоров футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Совет покинул бывший заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов. Данные решения были приняты на общем собрании акционеров клуба.

Салихова также возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба.