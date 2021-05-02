Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

Во вторник, 4 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В регионах Азербайджане преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах пройдут грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 25-30 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает, что в ночь на 6 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, днем 5 мая в некоторых местах полуострова ветер усилится до 28-32 м/с, возможны дожди. С 5 мая до вечера 6 мая в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, грозы, дожди, в западных районах выпадет град, в высокогорных районах - снег. Западный ветер 5 мая усилится до 25-30 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, есть вероятность селей в горных реках Большого и Малого Кавказа.