Сотрудники Государственного таможенного комитета предотвратили попытку контрабандного ввоза через таможенную границу Азербайджана более 244 килограммов наркотических средств – героина, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК.

Согласно информации, на Билясуварском таможенном посту Южного территориального Главного таможенного управления был задержан и привлечен к таможенному контролю грузовой автомобиль марки DAF с государственным регистрационным знаком WE261EW/UU260V, перевозивший транзитом через территорию Азербайджана битумную мембрану из Исламской Республики Иран в Грузию.

Во время устного опроса водитель заявил, что в транспортном средстве нет предметов, которые необходимо декларировать. Но при осмотре автомобиля кинологическая служба отреагировала на поведение служебной собаки возле прицепа грузовика. Автомобиль провели через стационарный рентгеновский аппарат. Поскольку на рентгеновском аппарате были обнаружены подозрительные линии, груз транспортного средства был разгружен и проведен тщательный осмотр. При повторной проверке под прицепом автомобиля обнаружили тайник с 480 упаковками героина весом 244,344 килограмма.

По факту проводится расследование.

Напомним, за последние две недели таможенники провели 5 успешных операций по пресечению контрабанды наркотиков через территорию Азербайджана, в общей сложности было изъято 730,8 килограмма наркотических средств.