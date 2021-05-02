Пашинян: И Саргсян собирался вернуть азербайджанцев в Шушу

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал о важном письме Сержа Саргсяна посредникам Минской группы ОБСЕ по Карабах у в бытность президентом и других скрытых деталях переговоров, сообщает «Спутник-Армения».

«Интервью отверженного (Пашинян так называет Саргсяна – ред.) – хорошая возможность, чтобы открыть новые пласты содержания переговорного процесса. В этом вопросе раньше были определенные ограничения», - сказал Пашинян. В частности, среди переговорных документов есть письмо Сержа Саргсяна посредникам.

«Из него мы узнаем, что у Саргсяна было определенное беспокойство по поводу возможного референдума (причем не указано, где он будет проводиться). Указывается, что должна быть возможность для свободного волеизъявления всего населения – и у Саргсяна было беспокойство о том, сколько азербайджанцев будут считаться населением Нагорного Карабаха», - сказал и.о. армянского премьера.

Возникает вопрос – для того, чтобы считаться жителями Нагорного Карабаха, эти азербайджанцы должны там проживать?

Пашинян «поблагодарил» Саргсяна за возможность раскрыть детали. Ведь когда он несколько месяцев назад говорил о возвращении азербайджанцев в Шушу, то бывшие власти Армении утверждали, что такой вопрос не стоял.

«Вопрос – где должны были проживать азербайджанцы, жители Нагорного Карабаха? Я надеюсь, все понимают ответ на этот вопрос», - добавил Пашинян.

Он утверждает, что содержание и логика переговоров по Карабаху изменились еще при прежних властях (2015-2016 гг.), а не с его приходом к власти.

Пашинян призвал экс-президента рассказать о событиях осени 2015 – зимы 2016 года, за которыми последовали апрельские боевые действия.

«Есть документы, доказывающие это, протоколы переговоров. Я работал с этими бумагами в 2018 году… А может, выяснится, что в этот период посредники начали защищать позицию Азербайджана? И Мадридские принципы были лишь «вывеской», в рамках которой шли другие процессы», - отметил Пашинян.