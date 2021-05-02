Полиция нашла у бывшего зэка 20 килограммов героина

Жителя Сумгаита задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан ранее судимый житель Сумгаита Э.Сулейманов, подозреваемый в торговле наркотиками, у которого обнаружили более 46 граммов героина. Во время обыска в его доме было изъято 19 килограммов 600 граммов героина и электронные весы.

Проводится расследование.