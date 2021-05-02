Проведена очная оценка инвалидности еще 18 человек, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военной травмы, и направления которых были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности, а в документах об инвалидности которых были выявлены противоречия, об этом сообщили haqqın.az в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Комиссия, состоящая из представителей Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, военно-врачебных экспертных комиссий Министерства обороны и других соответствующих структур, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, изучила, соответствует ли текущее состояние здоровья указанных лиц назначению инвалидности.

Из 18 обследованных диагноз девяти из них не дает основания для назначения инвалидности. Этим лицам было отказано в повторном назначении инвалидности.

В осмотре принял участие президент Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев. Важным принципом в проводимых обследованиях является обеспечение прозрачности и объективности назначений инвалидности, отмена необоснованных назначений.